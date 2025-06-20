В Самарской области 63-летний мужчина погиб при пожаре из-за тлеющего окурка

В одном из многоэтажных домов Тольятти произошел пожар, есть погибший. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, пожилой мужчина уснул и не затушил окурок. Из-за этого произошло возгорание, в результате которого 63-летний мужчина погиб.
Огнеборцы тушили пожар на площади двух квадратных метров. В операции участвовали 19 спасателей и 6 единиц спецтехники.
Ранее мы писали о том, что пожар произошел в Шигонском лесничестве. Там огонь распространился по площади 200 квадратных метров. Его устранили.
Также, сейчас в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ-2025. Там работает и делегация из Самарской области.
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