В Самаре из-за ремонта временно перекроют участок улицы Мориса Тореза 21 июня

В Самаре ограничат движение по улице Мориса Тореза. Все из-за ремотных работ на водоводе.
Улица будет закрыта от Авроры до Энтузиастов. Работы будут вестись около 79-го дома.
Проехать по улице не смогут как автомобилисты, так и общественный транспорт. В связи с ограничениями будет изменено движение автобусных маршрутов № 75 и 89.
Транспорт пустят в объезд по улице Гагарина. В близлежащих домах могут быть перебои с холодной водой.
Также, в Самаре до 30 сентября автомобилисты не смогут проехать по улицам Дзержинского и Нагорной. Там идет перекладка теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону 25/26.
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