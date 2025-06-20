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В Самаре из-за ремонта временно перекроют участок улицы Мориса Тореза 21 июня

В Самаре ограничат движение по улице Мориса Тореза.

В Самаре ограничат движение по улице Мориса Тореза. Все из-за ремотных работ на водоводе.

Улица будет закрыта от Авроры до Энтузиастов. Работы будут вестись около 79-го дома.

Проехать по улице не смогут как автомобилисты, так и общественный транспорт. В связи с ограничениями будет изменено движение автобусных маршрутов № 75 и 89.

Транспорт пустят в объезд по улице Гагарина. В близлежащих домах могут быть перебои с холодной водой.

Также, в Самаре до 30 сентября автомобилисты не смогут проехать по улицам Дзержинского и Нагорной. Там идет перекладка теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону 25/26.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!