Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

«Иран начал ракетную атаку», — написало агентство.
Исламская республика выпустила около 20 ракет, передал портал Ynet. В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, сообщили в ЦАХАЛ. В небе над Тель-Авивом активно работает ПВО. В Израиле зафиксировали четыре падения снарядов, два человека в Хайфе получили серьезные ранения, передает 12-й канал.
Обострение ирано-израильского конфликта
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.
Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели противника. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ. В Израиле погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Россия осудила атаки Израиля, назвав их категорически неприемлемыми. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.