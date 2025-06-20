Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели противника. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ. В Израиле погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Россия осудила атаки Израиля, назвав их категорически неприемлемыми. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.