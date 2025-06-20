Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран начал ракетную атаку на Израиль, пишет Fars

ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило в пятницу днем иранское агентство Fars.

Источник: AP 2024

«Иран начал ракетную атаку», — написало агентство.

Исламская республика выпустила около 20 ракет, передал портал Ynet. В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, сообщили в ЦАХАЛ. В небе над Тель-Авивом активно работает ПВО. В Израиле зафиксировали четыре падения снарядов, два человека в Хайфе получили серьезные ранения, передает 12-й канал.

Обострение ирано-израильского конфликта

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы. Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.

В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что Тегеран ведет программу создания ядерного оружия.

Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели противника. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Иране сообщали о сотнях погибших мирных жителях и тысячах пострадавших из-за ударов ЦАХАЛ. В Израиле погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Россия осудила атаки Израиля, назвав их категорически неприемлемыми. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше