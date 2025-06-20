Теплоход «Русь Великая» в Москве арестован на 90 суток из-за вспышки кишечной инфекции

Федеральная служба судебных приставов сообщила о временном запрете деятельности туристического теплохода «Русь Великая» в Москве. Работу судна приостановили на 90 суток по решению суда. Такое наказание последовало после выявления массовой вспышки острых кишечных инфекций среди пассажиров и экипажа.
Санитарно-эпидемиологическое расследование установило, что причиной заболевания стало нарушение правил организации питания на борту. Суд признал туристическую компанию виновной в административном правонарушении.
Представители Федеральной службы судебных приставов прибыли к месту стоянки теплохода, составили акт о приостановке деятельности и опечатали все двери и оборудование корабля. В течение всего срока наказания сотрудники ФССП будут контролировать исполнение решения суда.