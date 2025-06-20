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В полиции прокомментировали массовую драку в Ростове-на-Дону

Массовую драку, о которой сообщили жители Ростова, прокомментировали в донском главке МВД.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Об этом вечером 19 июня сообщили в соцсетях. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, ссору «на одной из улиц города» устроили две компании. Предварительно, недопонимание между мужчинами произошло «на почве алкогольного опьянения».

— Троих предполагаемых зачинщиков доставили в отдел. Остальные участники конфликта получили незначительные телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Известно, что в отношении нарушителей составили административные протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Напомним, за подобные нарушения могут оштрафовать или взять под арест на 15 суток.

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