В полиции прокомментировали массовую драку в Ростове-на-Дону

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону произошла массовая драка. Об этом вечером 19 июня сообщили в соцсетях. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции, ссору «на одной из улиц города» устроили две компании. Предварительно, недопонимание между мужчинами произошло «на почве алкогольного опьянения».
— Троих предполагаемых зачинщиков доставили в отдел. Остальные участники конфликта получили незначительные телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Известно, что в отношении нарушителей составили административные протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Напомним, за подобные нарушения могут оштрафовать или взять под арест на 15 суток.
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