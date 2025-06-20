Пожар в резервате «Акжайык» на западе Казахстана продолжают тушить

Для того, чтобы находить скрытые очаги тления, используют дрон с тепловизором, сообщили в акимате.
Благодаря инфракрасной съёмке, тепловизор позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, не видимые невооружённым глазом, в том числе глубинные слои тлеющего торфа.
Это, подчеркнули в акимате, особенно важно на труднодоступных участках, где визуальный осмотр затруднён.
Тлеющие торфяные слои тушат около 150 человек, 40 единиц техники и 2 вертолёта.
Только за прошлый день авиация МЧС провела 39 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолётной техники произведено 76 сбросов воды, объемом свыше 228 тонн, поделились в ведомстве.
Аким региона провел выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания, на котором ему сообщили об очередной локализации возгорания.
Основные усилия направлены на тушение тлеющих торфяных и камышовых слоев. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Для предотвращения повторных возгораний участки прогорания заливаются водой и покрываются слоем грунта.
Глава области Серик Шапкенов подчеркнул, что все версии возникновения пожара проверяют соответствующие органы.
В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате Акжайык. В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами.
Если проверка покажет, что камыш загорелся по вине человека, виновные «обязательно будут найдены и привлечены к ответственности», подчеркнул Шапкенов.
По его словам, после ликвидации пожара в резервате Акжайык в регионе разработают комплексный план действий.
Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьёзным вызовом для региона.
Ситуация, добавил он, является важным уроком для всей области.
Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и МЧС будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем.
Шапкенов поблагодарил участников ликвидации пожара и жителей области.
Искренне благодарен всем сотрудникам, кто, не считаясь со временем, продолжает выполнять эту непростую и важную работу, ведёт борьбу с возгоранием и вносит свой вклад в общее дело. Это настоящая командная работа, требующая профессионализма, самоотдачи и выдержки.
Отдельно он поблагодарил жителей области за терпение, поддержку и понимание «в этот непростой период».