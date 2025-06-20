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В порту Новороссийска ночью произошел разлив нефтепродуктов

На ночь на 20 июня в морском порту Новороссийска пришлась внештатная ситуация — во время бункеровки произошел разлив нефтепродуктов. Об инциденте стало известно почти в полночь — сигнал поступил в 23:57, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Источник: Новая Кубань

На место незамедлительно прибыли специалисты Морспасслужбы. После первичной разведки акватории они установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения пятна, и обработали поверхность воды сорбентами.

Для нейтрализации загрязнения понадобилось свыше 400 килограммов биосорбента. Как уточнили в ведомстве, на текущий момент разлив удалось локализовать, однако работы по окончательной ликвидации последствий все еще продолжаются, пишет «Интерфакс».

Что стало причиной утечки, пока не сообщается. Ситуация находится под контролем специалистов.