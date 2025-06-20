В порту Новороссийска ночью произошел разлив нефтепродуктов

На место незамедлительно прибыли специалисты Морспасслужбы. После первичной разведки акватории они установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения пятна, и обработали поверхность воды сорбентами.



Для нейтрализации загрязнения понадобилось свыше 400 килограммов биосорбента. Как уточнили в ведомстве, на текущий момент разлив удалось локализовать, однако работы по окончательной ликвидации последствий все еще продолжаются, пишет «Интерфакс».



Что стало причиной утечки, пока не сообщается. Ситуация находится под контролем специалистов.