На место незамедлительно прибыли специалисты Морспасслужбы. После первичной разведки акватории они установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения пятна, и обработали поверхность воды сорбентами.
Для нейтрализации загрязнения понадобилось свыше 400 килограммов биосорбента. Как уточнили в ведомстве, на текущий момент разлив удалось локализовать, однако работы по окончательной ликвидации последствий все еще продолжаются, пишет «Интерфакс».
Что стало причиной утечки, пока не сообщается. Ситуация находится под контролем специалистов.
В порту Новороссийска ночью произошел разлив нефтепродуктов
На ночь на 20 июня в морском порту Новороссийска пришлась внештатная ситуация — во время бункеровки произошел разлив нефтепродуктов. Об инциденте стало известно почти в полночь — сигнал поступил в 23:57, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
На место незамедлительно прибыли специалисты Морспасслужбы. После первичной разведки акватории они установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения пятна, и обработали поверхность воды сорбентами.