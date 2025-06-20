В Тольятти задержан подозреваемый в подготовке к убийству жены и еще 2 человек

Пресс-служба Следственного Комитета Самарской области сообщила о задержании жителя Тольятти, который мог готовиться к убийству своей супруги, ее брата и личного охранника женщины. По версии следствия, причиной могла послужить личная неприязнь.
В Следкоме уточнили: все началось в июне этого года. 52-летний житель Тольятти, испытывая личную неприязнь к своей супруге, начал готовиться к ее убийству. Также мужчина планировал убить брат жены и ее личного телохранителя.
Но сам злоумышленник не хотел все делать своим руками. Он нашел исполнителя, которому пообещал 7 млн рублей за успешное выполнение заказа. При встрече мужчина передал наемному убийце необходимую информацию, огнестрельное оружие с патронами и аванс в виде 500 тысяч рублей. Но «исполнителем» оказался сотрудник правоохранительных органов.
«18 июня 2025 года предполагаемый исполнитель убийства, находясь на территории города Тольятти, действуя в рамках оперативного эксперимента, сообщил подозреваемому о том, что им совершено убийство, и передал фотографии инсценировки преступления», — рассказали в СУ СК по Самарской области.
В итоге заказчика несостоявшегося тройного убийства задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму.
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