Иран нанес ракетный удар по Хайфе

По данным КСИР, удар пришелся по международному морскому порту — одному из крупнейших в Израиле.
Еще одна ракета попала в здание Министерства внутренних дел Израиля, добавили в пресс-службе.
«Здание Министерства внутренних дел Израиля подверглось атаке в ответ на атаку на здание Службы внутренней безопасности в Тегеране», — говорится в сообщении.
Кроме того, ракеты ударили по городу Ашкелон на юге Израиля, по полевым вещательным штаб-квартирам 14-го канала в Хайфе. В КСИР уточнили, что удар был нанесен с помощью ракет «Седжил-3».
По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе иранского удара было выпущено около 25 ракет. Двое человек получили серьезные ранения, один — средней степени тяжести, 14 — легкие ранения.
В ЦАХАЛ заявили, что удары были зарегистрированы в Хайфе, центральном и южном Израиле.
Менее часа назад Армия обороны Израиля заявила, что гражданские лица по всей стране могут покинуть бомбоубежища.