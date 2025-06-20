Наказанный за побои чиновник не смог обжаловать штраф

С решением первой инстанции господин Шаврин не согласился и обратился в апелляцию. В итоге суд ее отклонил, указав, что доводы жалобы сводятся к «к игнорированию собранных по делу относимых, допустимых и достоверных доказательств, требований закона с целью избежать административной ответственности».