Наказанный за побои чиновник не смог обжаловать штраф

Об этом сообщает Properm.ru. Наказание чиновник получил за нанесение побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ) своей начальнице, министру культуры Алле Платоновой. 21 ноября 2024 года между ними произошел конфликт, в ходе которого госпоже Платоновой была причинена физическая боль.
С решением первой инстанции господин Шаврин не согласился и обратился в апелляцию. В итоге суд ее отклонил, указав, что доводы жалобы сводятся к «к игнорированию собранных по делу относимых, допустимых и достоверных доказательств, требований закона с целью избежать административной ответственности».