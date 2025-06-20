В Бурятии вандалы осквернили памятник в честь красногвардейцев и партизан

В Улан-Удэ компания из четырех жителей осквернили памятник в честь красногвардейцев и партизан, которые пали в боях в 1920 году. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Республике Бурятия, полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались двое мужчин 33 и 39 лет и женщины 45 и 30 лет.
— Компанию доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где они раскаялись в своем поступке. Также медицинское освидетельствование показало, что одна из женщин была в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали полицейские.
Следственный комитет завел в отношении 30 лет жительницы уголовное дело по статье «реабилитация нацизма».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что бывший атаман казачьего общества и присвоил более пяти млн рублей.