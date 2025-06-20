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Начальник районного Бюро принудительного исполнения задержан при получении взятки

Vaib.uz (Узбекистан. 20 июня). В одном из районов Ферганской области был задержан начальник районного отделения Бюро принудительного исполнения (БПИ), которого подозревают в вымогательстве взятки.

Как сообщили в СГБ, чиновник, пользуясь служебным положением, потребовал 2 000 долларов. За эти деньги он обещал ускорить принудительное выселение граждан из жилых домов в данном районе.

3 июня 2025 года он получил первую часть оговорённой суммы — 1 200 долларов. После чего было организовано оперативное мероприятие при участии Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Во время получения оставшихся 800 долларов он был задержан с поличным.

В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса — «Получение взятки с вымогательством». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.