Начальник районного Бюро принудительного исполнения задержан при получении взятки

Как сообщили в СГБ, чиновник, пользуясь служебным положением, потребовал 2 000 долларов. За эти деньги он обещал ускорить принудительное выселение граждан из жилых домов в данном районе.
3 июня 2025 года он получил первую часть оговорённой суммы — 1 200 долларов. После чего было организовано оперативное мероприятие при участии Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Во время получения оставшихся 800 долларов он был задержан с поличным.
В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса — «Получение взятки с вымогательством». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.