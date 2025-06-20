В Иркутской области бывшего начальника ГИБДД заключили под стражу за взятки

В Иркутской области обсудили бывшего начальника ГИБДД за получение взяток. С 2019 по 2022 года начальник регистрационно-экзаменационного отдела полиции вместе с подчиненными организовал незаконную деятельность по успешной сдаче экзаменов получение водительских прав. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по региону.
— Фигуранты использовали специальную технику помогали ученикам автошкол сдать экзамен за вознаграждение от 20 до 130 тысяч рублей без проверки знаний ПДД, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.
Суд признал мужчину виновным по статьям «получение взятки организованной группой» и «покушение на получение взятки организованной группой». Бывшему начальнику РЭО ГИБДД назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере миллиона рублей, лишения права занимать определенные должности сроком на 3 года и лишения офицерского звания майора полиции.