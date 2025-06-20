В Иркутской области бывшего начальника ГИБДД заключили под стражу за взятки

Суд признал мужчину виновным по статьям «получение взятки организованной группой» и «покушение на получение взятки организованной группой». Бывшему начальнику РЭО ГИБДД назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере миллиона рублей, лишения права занимать определенные должности сроком на 3 года и лишения офицерского звания майора полиции.