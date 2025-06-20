В Тольятти мужчина заказал убийство бывшей жены и ее брата за 7 млн рублей

В Тольятти был задержан участник организации убийств. Подробнее рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, мужчина решил заказать убийство бывшей жены, ее брата и их знакомого через киллера. За это он обещал исполнителю 7 млн рублей.
Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они инсценировали убийство жертв и сделали фото. Во время встречи, на которых подставной киллер должен был забрать деньги, заказчика задержали.
На мужчину заведено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ.
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