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В Тольятти мужчина заказал убийство бывшей жены и ее брата за 7 млн рублей

В Тольятти был задержан участник организации убийств.

В Тольятти был задержан участник организации убийств. Подробнее рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, мужчина решил заказать убийство бывшей жены, ее брата и их знакомого через киллера. За это он обещал исполнителю 7 млн рублей.

Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они инсценировали убийство жертв и сделали фото. Во время встречи, на которых подставной киллер должен был забрать деньги, заказчика задержали.

На мужчину заведено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ.

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