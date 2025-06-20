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В Челябинской области ребёнок попал под трактор с косилкой

В Октябрьском районе восьмилетний мальчик попал под трактор с косилкой. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Всё произошло 17 июня в деревне Бакшан около дома № 50 на улице Южной.

Водитель трактора с роторной пилой, выполняя работы по скосу травы на обочинах дороги, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью мальчику, находящемуся в траве, — рассказали в надзорном ведомстве. — В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После инцидента полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Часть 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание от ограничения свободы до двух лет колонии.

Недавно в Магнитогорске 17-летний подросток упал с электросамоката, которым управлял его друг, и оказался в реанимации. Следком возбудил уголовное дело.