В Челябинской области ребёнок попал под трактор с косилкой

Всё произошло 17 июня в деревне Бакшан около дома № 50 на улице Южной.
Водитель трактора с роторной пилой, выполняя работы по скосу травы на обочинах дороги, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью мальчику, находящемуся в траве, — рассказали в надзорном ведомстве. — В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
После инцидента полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.
Часть 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание от ограничения свободы до двух лет колонии.
Недавно в Магнитогорске 17-летний подросток упал с электросамоката, которым управлял его друг, и оказался в реанимации. Следком возбудил уголовное дело.