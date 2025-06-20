Американский кинопродюсер подозревается в убийстве россиянки и ее дочери в Риме

В Риме, недалеко от виллы Памфили, обнаружены тела 28-летней россиянки Анастасии Трофимовой и ее шестимесячной дочери, сообщает Mash. Главным подозреваемым в двойном убийстве стал 46-летний американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман.
Личность Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, была установлена благодаря итальянскому ток-шоу, где ее мать опознала погибшую по татуировкам. Следователи выяснили, что Трофимова прибыла в Италию с Мальты, где у нее завязались отношения с Кауфманом и родилась их дочь Андромеда. Впоследствии пара переехала в Рим.
Установлено, что погибшая неоднократно обращалась к правоохранителям с жалобами на побои и неадекватное поведение американца, однако ее заявления игнорировались.
Предварительные данные расследования указывают, что Анастасия скончалась по меньшей мере за четыре часа до своей дочери. У Андромеды обнаружены травмы конечностей и синяк на затылке; для установления точной причины смерти назначены токсикологические экспертизы. Тела, завернутые в черные мешки и присыпанные травой и сорняками, были найдены в поле.
В 2020 году Кауфман получил 863 тыс. долларов на съемки фильма, который так и не был снят. Он был задержан 13 июня на греческом острове Скиатос. Сообщается, что Фрэнсис Кауфман прибыл туда на самолете, используя поддельные документы и три кредитные карты, одна из которых принадлежала его родителям из Калифорнии.