Американский кинопродюсер подозревается в убийстве россиянки и ее дочери в Риме

В 2020 году Кауфман получил 863 тыс. долларов на съемки фильма, который так и не был снят. Он был задержан 13 июня на греческом острове Скиатос. Сообщается, что Фрэнсис Кауфман прибыл туда на самолете, используя поддельные документы и три кредитные карты, одна из которых принадлежала его родителям из Калифорнии.