ГАИ установила обстоятельства ДТП с двумя погибшими под Миассом

Госавтоинспекторы Челябинской области установили обстоятельства смертельного ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 Урал под Миассом. Ими оказались 78-летний водитель «ВАЗ 21074» и его 82-летняя пассажирка. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что авария произошла на 1777 километре трассы М-5 Урал днем 20 июня.
По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander при обгоне в разрешенном месте выехал на «встречку» и столкнулся с «семеркой».
В результате ДТП водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте. Водителя и пассажира японского авто госпитализировали с травмами.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.
Последствия дорожно-транспортного происшествия устранены, движение восстановлено в полном объеме.