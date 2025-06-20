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ГАИ установила обстоятельства ДТП с двумя погибшими под Миассом

Ими оказались водитель и пассажирка легковушки.

Источник: ГУ МВД

Госавтоинспекторы Челябинской области установили обстоятельства смертельного ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 Урал под Миассом. Ими оказались 78-летний водитель «ВАЗ 21074» и его 82-летняя пассажирка. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 1777 километре трассы М-5 Урал днем 20 июня.

По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander при обгоне в разрешенном месте выехал на «встречку» и столкнулся с «семеркой».

В результате ДТП водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте. Водителя и пассажира японского авто госпитализировали с травмами.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

Последствия дорожно-транспортного происшествия устранены, движение восстановлено в полном объеме.