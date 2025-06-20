Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре участок на реке незаконно отдали бизнесмену под баню на Сухой Самарке

В Самаре подошло к концу следствие по делу о крупных взятках.

В Самаре подошло к концу следствие по делу о крупных взятках. Подробности рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как выяснило следствие, с 2016 по 2024 год глава филиала ВГУВТ нелегально передавал бизнесмену один из участков водно-спортивной лаборатории. Там предприниматель обустроил водную баню.

Директор учреждения получал за это средства и мог посещать баню бесплатно.

Объект располагается на реке Сухая Самарка. Материалы по делу уже направили в суд.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!