В Самаре участок на реке незаконно отдали бизнесмену под баню на Сухой Самарке

В Самаре подошло к концу следствие по делу о крупных взятках. Подробности рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Как выяснило следствие, с 2016 по 2024 год глава филиала ВГУВТ нелегально передавал бизнесмену один из участков водно-спортивной лаборатории. Там предприниматель обустроил водную баню.
Директор учреждения получал за это средства и мог посещать баню бесплатно.
Объект располагается на реке Сухая Самарка. Материалы по делу уже направили в суд.
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