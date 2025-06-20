«Лечили по онлайн-руководствам»: в Чехии разоблачили семью лжестоматологов

Трио, состоящее из 50-летней медсестры, ее супруга 44 лет и их 22-летнего отпрыска, организовало медицинскую практику и на протяжении двух лет осуществляло прием посетителей прямо у себя дома, не имея при этом необходимых разрешений на ведение медицинской деятельности. Молодой человек, используя онлайн-руководства, занимался удалением и лечением зубов, в то время как его мать оказывала ассистентскую помощь, а отец занимался созданием зубных протезов.