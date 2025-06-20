«Лечили по онлайн-руководствам»: в Чехии разоблачили семью лжестоматологов

В Чешской Республике правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной семейной стоматологической клиники, о чем передает информационное агентство Associated Press.
Трио, состоящее из 50-летней медсестры, ее супруга 44 лет и их 22-летнего отпрыска, организовало медицинскую практику и на протяжении двух лет осуществляло прием посетителей прямо у себя дома, не имея при этом необходимых разрешений на ведение медицинской деятельности. Молодой человек, используя онлайн-руководства, занимался удалением и лечением зубов, в то время как его мать оказывала ассистентскую помощь, а отец занимался созданием зубных протезов.
До момента задержания злоумышленники успели получить доход в размере четырех миллионов чешских крон (что эквивалентно приблизительно 11 миллионам рублей). Основанием для начала следствия послужила жалоба одного из пациентов, обратившегося к квалифицированному стоматологу после лечения у самозваных врачей. У мужчины возникли серьезные проблемы со здоровьем после оказанных семейной «клиникой» услуг.