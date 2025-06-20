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Шестилетний мальчик умер от удара током во дворе дома в Красноярском крае

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Аргументы и факты

Шестилетний мальчик умер от удара током, играя во дворе дома в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал СК по региону.

Инцидент произошел в селе Долгий мост. В день трагедии мама работала на огороде возле частного дома, ребенок в этот момент играл неподалеку.

Мальчик бегал во дворе и случайно упал на бытовой мусор. Там же лежали металлические предметы и поврежденный провод удлинителя, подключенный к электросети.

«В результате соприкосновения с токопроводниками мальчик получил удар током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По данным СК, семья на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что 17-летний студент погиб от удара молнии под Кемеровом.