Шестилетний мальчик умер от удара током во дворе дома в Красноярском крае

Шестилетний мальчик умер от удара током, играя во дворе дома в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал СК по региону.
Инцидент произошел в селе Долгий мост. В день трагедии мама работала на огороде возле частного дома, ребенок в этот момент играл неподалеку.
Мальчик бегал во дворе и случайно упал на бытовой мусор. Там же лежали металлические предметы и поврежденный провод удлинителя, подключенный к электросети.
«В результате соприкосновения с токопроводниками мальчик получил удар током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
По данным СК, семья на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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