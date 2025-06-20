«Спасибо Путину и Минобороны»: появились кадры встречи российских военных после обмена пленными

«Рад, счастлив. Честно, словами не передать — спасибо Минобороны, что не забывают про нас. Я очень благодарен. Эмоций очень много, спасибо. Все проверили, одели, обули, накормили, напоили, встреча была очень теплой», — рассказал один из вернувшихся солдат. Другой военнослужащий отметил: «Эмоции такие, что дух перехватывает, просто слов нету. Никогда не думал, что буду так счастлив вернуться на Родину. Благодарю всех, кто занимался обменами, кто не забыл нас».