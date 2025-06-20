Путин: Трамп пообещал обезопасить российских ядерщиков на АЭС «Бушер» в Иране

«Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования», — сказал Путин, говоря о ситуации вокруг АЭС «Бушер» на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.