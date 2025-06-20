Путин: Трамп пообещал обезопасить российских ядерщиков на АЭС «Бушер» в Иране

Путин заявил о поддержке в вопросе безопасности ядерщиков.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать требование России по безопасности российских сотрудников на атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня, передает корреспондент URA.RU.
«Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования», — сказал Путин, говоря о ситуации вокруг АЭС «Бушер» на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Российский лидер напомнил, что ранее были достигнуты договоренности с Израилем о гарантиях безопасности для строителей новых энергоблоков атомной станции. По его словам, соответствующие меры необходимы из-за растущей напряженности в регионе и рисков для российских граждан. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев 19 июня сообщил, что часть специалистов уже эвакуирована с объекта в Иране, а компания готова оперативно вывести оставшихся сотрудников при необходимости.
АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране, строительство которой ведется при участии России. Первый энергоблок был подключен к национальной энергосистеме страны в 2011 году. В настоящее время продолжается возведение второго и третьего энергоблоков станции с привлечением российских специалистов.