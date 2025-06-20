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В Подмосковье 15-летняя девушка избила пожилого мужчину на глазах у толпы

Друзья девушки сняли на видео, как она заставляла вставать дедушку на колени.

Источник: Аргументы и факты

В Сергиевом Посаде 15-летняя девушка избила пожилого мужчину и заставила его встать на колени на глазах у толпы. Соответствующие кадры появились в Сети.

На видео девушка несколько раз кулаком ударила подошедшего к молодежи дедушку. Последний не сопротивлялся, а в конце видео и вовсе упал на землю и закрыл голову руками. Происходящее друзья девушки снимали на телефон.

На втором видео девушка снова подошла к мужчине и заставила его встать на колени, угрожая в противном случае «оставить его ни с чем».

Во время разговора, записанного на видео, девушка пояснила, чем недовольна.

«, чтобы ты извинился за свое поведение. Ты до меня домогался, я могу подать в суд, и будешь очень большую компенсацию платить. У меня есть доказательства», — сказала девушка, показывая экран телефона.

После этого мужчина встал на колени.

В МВД по Московской области сообщили, что после инцидента девушку и ее законного представителя опросили сотрудники полиции. Ее поставили на профилактический учет.

Кроме того, по словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяны Петровой, в отношении матери девушки составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что учитель истории и его друг избили 17-летнего подростка в Санкт-Петербурге.