Путин: глубина зоны безопасности под Сумами составляет от 8 до 12 километров

Путин уточнил, что создание зоны безопасности связано с необходимостью минимизировать угрозы для российских территорий со стороны Украины. По его словам, действия по формированию буферной зоны носят вынужденный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и инфраструктуры в приграничных районах.