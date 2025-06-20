Путин: глубина зоны безопасности под Сумами составляет от 8 до 12 километров

Путин заявил о зоне безопасности в Сумской области.
Глубина зоны безопасности, созданной в Сумской области Украины, составляет от восьми до 12 километров. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU.
«В Сумской области глубина (зоны безопасности) составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то восемь, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — отметил глава государства.
Путин уточнил, что создание зоны безопасности связано с необходимостью минимизировать угрозы для российских территорий со стороны Украины. По его словам, действия по формированию буферной зоны носят вынужденный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и инфраструктуры в приграничных районах.
Пленарное заседание состоялось в рамках ПМЭФ-2025, главной темой которого стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Мероприятие собрало представителей более чем 50 стран.