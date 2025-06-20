Захарова: договор России с Ираном не предполагает военной помощи

Ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что, если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту. Он добавил, что Китай не допустит такого обострения ситуации в регионе, передает «Национальная служба новостей».