Глава Минобороны Италии: у НАТО больше нет причин существовать

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. … Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным», — передает слова министра газета Fatto Quotidiano.