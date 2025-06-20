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Украинское кафе пострадало при ударе Ирана по Хайфе

По информации СМИ, помещение кафе получило серьезные повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Украинское кафе оказалось в числе объектов, пострадавших при ударе Ирана по израильскому города Хайфа, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

«Украинское кафе в израильской Хайфе получило серьезные повреждения в результате последнего иранского ракетного обстрела», — говорится в публикации.

Судя по опубликованному каналом фото, в помещении кафе пострадало остекление. Пол усыпан осколками. Видна опрокинутая мебель.

Информации о пострадавших среди персонала и посетителей кафе нет.

Ранее стало известно о повреждении зданий в районе порта в Хайфе в результате иранского ракетного удара. Сообщалось о 17 пострадавших при обстреле города.