Украинское кафе пострадало при ударе Ирана по Хайфе

Украинское кафе оказалось в числе объектов, пострадавших при ударе Ирана по израильскому города Хайфа, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.
«Украинское кафе в израильской Хайфе получило серьезные повреждения в результате последнего иранского ракетного обстрела», — говорится в публикации.
Судя по опубликованному каналом фото, в помещении кафе пострадало остекление. Пол усыпан осколками. Видна опрокинутая мебель.
Информации о пострадавших среди персонала и посетителей кафе нет.
Ранее стало известно о повреждении зданий в районе порта в Хайфе в результате иранского ракетного удара. Сообщалось о 17 пострадавших при обстреле города.