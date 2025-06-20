Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Украина наша в контексте единства русского и украинского народов. Несмотря на это, Москва никогда не ставила под сомнение право украинского народа на самостоятельность. Путин также выразил мнение, что происходящее на Украине является трагедией, ответственность за которую он возложил на западные страны.