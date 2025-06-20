Пушилин: ВСУ атаковали служебное авто «Вода Донбасса», погиб начальник управления

Как сообщало URA.RU ранее, в результате обстрелов 16 июня со стороны Киева в ДНР пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. В частности, в Ленинском районе Донецка после взрыва ударного беспилотника ранения средней степени тяжести получили две пятнадцатилетние девочки, две четырнадцатилетние, а также шестнадцатилетние девочка и мальчик. Кроме того, в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа от сброса бомбы с БПЛА пострадали пожилые женщина (76 лет) и мужчина (68 лет).