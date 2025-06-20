Пушилин: ВСУ атаковали служебное авто «Вода Донбасса», погиб начальник управления

Пушилин сообщил об очередной атаке ВСУ.
Сотрудники предприятия ДНР «Вода Донбасса» подверглись атаке со стороны Украины на трассе в районе Светлодарска. В результате удара БПЛА по служебному автомобилю погиб 43-летний начальник подразделения коммунальной организации. Об этом в своем telegram-канале 20 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«В результате атаки БПЛА на служебный автомобиль сотрудников ГУП ДНР “Вода Донбасса” на трассе М-03 Светлодарск — Мироновский погиб начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского ПУВКХ ГУП ДНР “Вода Донбасса”, мужчина 1982 г.р. Еще трое сотрудников предприятия — мужчины 1967, 1978 и 1980 г.р. — получили тяжелые ранения», — написал Пушилин.
По сведениям главы ДНР, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего за сутки со стороны ВСУ было совершено девять вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударных беспилотных летательных аппаратов, уточнил Пушилин.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате обстрелов 16 июня со стороны Киева в ДНР пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. В частности, в Ленинском районе Донецка после взрыва ударного беспилотника ранения средней степени тяжести получили две пятнадцатилетние девочки, две четырнадцатилетние, а также шестнадцатилетние девочка и мальчик. Кроме того, в поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа от сброса бомбы с БПЛА пострадали пожилые женщина (76 лет) и мужчина (68 лет).