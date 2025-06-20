Россия готова передать Украине три тысячи тел бойцов, освобождение Московки — главное об СВО 20 июня

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю.
Россия готова к очередной выдаче тел бойцов ВСУ, если Киев будет готов принять их. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина вторглась в Курскую область по сугубо политическим причинам, а также о том, что российская армия не имеет цели брать под контроль город Сумы, но может сделать это. ВС России освободили шесть населенных пунктов за неделю и село Московку в Харьковской области — за прошедшие сутки. Главные события, связанные со спецоперацией России на Украине — в материале URA.RU.
Тела бойцов ВСУ готовы к отправке на Украину.
Около трех тысяч тел украинских военнослужащих готовы к передаче Киеву, пока что они находятся на территории России. «Если она будет готова принять их», — заявил помощник президента, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Заявления Путина на ПМЭФ о спецоперации.
Истинная цель вторжения ВСУ в Курскую область.
Нападение Украины на Курскую область в августе 2024 года имело только политические цели — показать западным спонсорам свои возможности для получения дополнительной помощи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время ПМЭФ.
Контроль над Сумами.
Российские военные не ставят перед собой задачу взять под контроль город Сумы на Украине, заявил Путин. Однако такой сценарий он не исключается. По его словам, в Сумской области протяженность зоны безопасности достигает 10−12 километров.
«Украина — вся наша».
Русский и украинский народ — это одно целое, и «в этом смысле вся Украина — наша», отметил Путин. «Там, где ступает нога российского солдата — то наше», — вспомнил Путин старую притчу. Он подчеркнул, что эти слова не следует воспринимать милитаристски.
Россия на каждом этапе происходящих событий предлагала остановиться и решить вопрос переговорами, подчеркнул президент. При этом Москва не подвергает сомнениям право Украины на независимость, однако ей был бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, с помощью которых она и получила суверенитет, подчеркнул Путин.
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю.
Российская армия освободила шесть населенных пунктов за неделю, за прошедшие сутки — село Московка (Харьковская область). Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР и Днепропетровской области.
За неделю были нанесены шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу ВСУ — предприятиям и топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Также были уничтожены 11 складов с боеприпасами. Потери украинской армии составили почти девять тысяч бойцов в зоне ответственности группировок ВС РФ «Юг», «Север», «Центр», «Восток», «Запад».
Зеленский заявил о плане окончания конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с Россией до окончания президентского срока Дональда Трампа в США. По словам украинского главы, прекращение конфликта до 2029 года напрямую связано с поддержкой Вашингтона. «Я очень рассчитываю на его помощь», — отметил Зеленский.
Алаудинов попросил россиян молиться за бойцов.
Россияне должны молиться за своих бойцов и страну. «Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — заявил Алаудинов.
Артиллерия ВС РФ накрыла позиции ВСУ.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» ВС РФ уничтожил минометный расчет ВСУ на красноармейском направлении с помощью осколочно-фугасных снарядов. Об этом сообщает «Пятый канал».
Корректировку огня обеспечили оперативные данные от разведывательных беспилотников. После этого миномет был поражен осколочно-фугасными боеприпасами.
Песков заявил о возможности прекращения огня по желанию Киева.
Россия не намерена терять стратегическое преимущество над Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. «Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше», — заявил Песков.
Песков о новом раунде переговоров.
Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, возможно, будет известна на следующей неделе. При этом Кремль не исключает, что Украина в очередной раз будет готовить провокации, поскольку действия киевского режима нельзя назвать предсказуемыми.
«Провокации со стороны киевского режима возможны — он сохраняет свою сущность и весьма не предсказуемы. Мы будем работать далее для достижения целей спецоперации. Как говорил уже президент, для нас было бы идеально достигнуть этих целей политико-дипломатическими средствами. Пока они не работают, мы продолжаем проведение специальной военной операции», — рассказал представитель Кремля.
Дроны ВСУ над регионами РФ.
Силы ПВО РФ сбили 61 беспилотник ВСУ над девятью российскими регионами. На территории Орловской области были сбиты 22 БПЛА, в Курской области — 14, в Белгородской — семь, в Воронежской — пять. Кроме того, по три БПЛА были ликвидированы в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях. В Московском регионе сбит один дрон.
Также сообщалось о том, что беспилотники ВСУ попытались атаковать объекты на территории Астраханской области 19 июня. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.