Россия готова передать Украине три тысячи тел бойцов, освобождение Московки — главное об СВО 20 июня

Россия готова к очередной выдаче тел бойцов ВСУ, если Киев будет готов принять их. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Украина вторглась в Курскую область по сугубо политическим причинам, а также о том, что российская армия не имеет цели брать под контроль город Сумы, но может сделать это. ВС России освободили шесть населенных пунктов за неделю и село Московку в Харьковской области — за прошедшие сутки. Главные события, связанные со спецоперацией России на Украине — в материале URA.RU.