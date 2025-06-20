Военкор Поддубный: ВС РФ ударили по месту запуска БЭК под Одессой

Российские снаряды поразили цель.
Российские войска поразили вражеские цели в поселке Овидиополь вблизи Одессы. С этой точки ВСУ запускали безэкипажные катера (БЭКи) в сторону Крыма, сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Удар по целям в Овидиополе. Поселок в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов в сторону Крыма. Располагались там и склады ГСМ», — указал военкор в своем telegram-канале.
Поддубный завил, что у живой силы неприятеля большие проблемы на обозначенном участке. Такое предположение он сделал, опираясь на цвет и плотность «дымовой завесы».
Ранее ВС РФ уже наносили удары по военной инфраструктуре Одесской области, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для БЭКов боеприпасами. Также был атакован центр радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. В Минобороны РФ отметили, что это ответ за нападения на российские регионы при помощи БПЛА, передает «Национальная служба новостей».