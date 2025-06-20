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На Эльбрусе во время восхождения погиб альпинист

На горе Эльбрус во время восхождения погиб альпинист из Ростовской области. Об этом 20 июня сообщило Главное управление (ГУ) МЧС по Кабардино-Балкарии.

Источник: РИА "Новости"

«На горе Эльбрус (на высоте 5100 м) обнаружен турист без признаков жизни», — указано в Telegram-канале.

По предварительным данным, 35-летний мужчина решил совершить одиночное восхождение на гору. Его тело обнаружила другая группа альпинистов. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь спасателей, они смогли благополучно спустить тело с горы.

На Эльбрусе 16 июня пропали два туриста из Москвы, спасатели МЧС России приступили к их поискам. Отмечалось, что на поиски пропавших выдвинулись шесть спасателей и две единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России.