На Эльбрусе во время восхождения погиб альпинист

«На горе Эльбрус (на высоте 5100 м) обнаружен турист без признаков жизни», — указано в Telegram-канале.
По предварительным данным, 35-летний мужчина решил совершить одиночное восхождение на гору. Его тело обнаружила другая группа альпинистов. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь спасателей, они смогли благополучно спустить тело с горы.
На Эльбрусе 16 июня пропали два туриста из Москвы, спасатели МЧС России приступили к их поискам. Отмечалось, что на поиски пропавших выдвинулись шесть спасателей и две единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России.