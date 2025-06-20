На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля, госпитализирована женщина-водитель

«По предварительной информации сегодня около 19.00 вблизи здания № 134 по проспекту Независимости произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai, Lada, Belgee и Citroen. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водитель автомобиля Hyundai доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — сообщили в УГАИ.