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На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля, госпитализирована женщина-водитель

«По предварительной информации сегодня около 19.00 вблизи здания № 134 по проспекту Независимости произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai, Lada, Belgee и Citroen. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в УГАИ.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Независимости столкнулись четыре автомобиля, госпитализирована водитель одной из машин. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации сегодня около 19.00 вблизи здания № 134 по проспекту Независимости произошло столкновение четырех автомобилей — Hyundai, Lada, Belgee и Citroen. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водитель автомобиля Hyundai доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — сообщили в УГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД города Минска. Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности. -0-