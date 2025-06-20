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Движение на Нижегородской улице восстановили после аварии

Движение транспорта на ул. Нижегородская восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на ул. Нижегородская восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на ул. Нижегородская в районе д. 29, корп. 33, стр. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.