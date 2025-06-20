Движение на Нижегородской улице восстановили после аварии

«Движение на ул. Нижегородская восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на ул. Нижегородская в районе д. 29, корп. 33, стр. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.
Движение транспорта на ул. Нижегородская восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на ул. Нижегородская восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на ул. Нижегородская в районе д. 29, корп. 33, стр. 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе аварии было затруднено.