Массовое ДТП произошло в российском регионе

Сообщается, что 20 июня 22-летний водитель большегруза «Скания» нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля «Форд Фокус» и столкнулся с ним. Легковушка от удара столкнулась с автобусом «Мерседес», а тот с другим автобусом и еще двумя транспортными средствами.