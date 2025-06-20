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Массовое ДТП произошло в российском регионе

В Краснодарском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

В Краснодарском крае произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Около города Кропоткин на трассе «Кавказ» в Кавказском районе столкнулись 2 автобуса, 2 легковушки и большегруз. По данным Telegram-канала, «Краснодар и край», обошлось без погибших.

Сообщается, что 20 июня 22-летний водитель большегруза «Скания» нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля «Форд Фокус» и столкнулся с ним. Легковушка от удара столкнулась с автобусом «Мерседес», а тот с другим автобусом и еще двумя транспортными средствами.

Госпитализированы с травмами 54-летний водитель форда и пассажирка автобуса «Мерседес».

Ранее сообщалось, что в Башкирии водителя насмерть придавило трактором. 20-летний парень за рулем «Белоруса» не справился с управлением и вылетел в кювет.