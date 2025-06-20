Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 июня, неподалеку от здания № 134 (находится торговый центр «Первый национальный торговый дом»), расположенного по проспекту Независимости, примерно в 19.00 столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про авто Lada, Belgee, а также Hyundai, Citroen. Говорится, что водитель автомобиля Hyundai была доставлена в больницу для обследования.
Тем временем механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси: «10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной».
Кстати, мы узнали, что произошло после того, как Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четверной матчбол: «Понятия не имею».
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