Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на проспекте Независимости в Минске

Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 июня, неподалеку от здания № 134 (находится торговый центр «Первый национальный торговый дом»), расположенного по проспекту Независимости, примерно в 19.00 столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про авто Lada, Belgee, а также Hyundai, Citroen. Говорится, что водитель автомобиля Hyundai была доставлена в больницу для обследования.