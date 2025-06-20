Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на проспекте Независимости в Минске

Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Независимости вблизи ТЦ «Первый национальный торговый дом».

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 июня, неподалеку от здания № 134 (находится торговый центр «Первый национальный торговый дом»), расположенного по проспекту Независимости, примерно в 19.00 столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про авто Lada, Belgee, а также Hyundai, Citroen. Говорится, что водитель автомобиля Hyundai была доставлена в больницу для обследования.

Тем временем механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси: «10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной».

Кстати, мы узнали, что произошло после того, как Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четверной матчбол: «Понятия не имею».

А еще Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.