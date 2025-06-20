Создал вторую личность: кто убил россиянку и ее 11-месячную дочь в Риме

Итальянская полиция расследует убийство россиянки и ее 11-месячной дочери в Риме. В качестве подозреваемого задержали гражданина США — отца ребенка потерпевшей. Мужчина страдает от алкоголизма, имеет несколько паспортов и долгое время выдавал себя за совершенно другого человека. Подробности этого запутанного дела — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошло убийство.
Утром 7 июня на территории парка виллы Панфили в Риме обнаружили тело 11-месячной девочки. По данным Corriere Dellla Serra, к тому моменту малышка была мертва уже как минимум пару дней. На теле девочки нашли синяки и признаки удушения.
Затем примерно в 200 метрах от ребенка полицейские нашли тело его матери. Женщина была мертва уже около недели, но ее смерть, казалось, не носила насильственного характера. Судмедэксперты проверили погибшую на наркотики, но запрещенных веществ в крови не нашли.
Личности ребенка и его матери долгое время оставались неизвестны, они не были внесены в базу данных итальянской полиции. И лишь спустя почти две недели женщину опознала ее мать из Омска. Женщина узнала дочь по татуировкам, фотографии которых появились в итальянском телевизионном шоу, аналоге российской программы «Жди меня».
Убитой оказалась 28-летняя россиянка Анастасия Трофимова. В расправе заподозрили сожителя женщины и отца ее 11-месячной дочери — американца Фрэнсиса Кауфмана. Очевидцы рассказали, что за несколько дней до гибели Трофимовой видели, как женщина стояла на улице с ребенком на руках, а пьяный любовник дергал ее за руки и куда-то вел. Затем мужчину видели, когда он был уже без Трофимовой. Кроме того, за пару дней до трагедии Кауфман пожаловался другу, что возлюбленная ушла от него «к богатому бывшему».
Кауфмана, который к тому моменту уже успел сбежать из Италии, объявили в розыск. Вскоре его задержали в Греции. К настоящему моменту подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции обратно в Рим.
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Как пара познакомилась.
28-летняя Анастасия Трофимова родом из Омска. В сентябре 2023 года она переехала на Мальту, где и познакомилась с 46-летним Фрэнсисом Кауфманом. Мужчина представился ей кинопродюсером.
Вскоре у Кауфмана и Трофимовой завязались отношения, а в июне 2024 года у них родилась дочь. После этого пара перебралась жить в Италию. Соседи не знали, чем занимаются супруги, но долгов и проблем с полицией у них не было. При этом знакомые Кауфмана отмечают, что он страдал от алкоголизма.
Трофимова не была знакома с родителями Кауфмана, однако мужчина отправлял им фотографии своей возлюбленной и называл ее своей женой. При этом, по данным итальянских СМИ, брак россиянки и американца не был официально зарегистрирован. Кроме того, после задержания Кауфмана полиция взяла у него ДНК, чтобы проверить, действительно ли он является отцом 11-месячной девочки.
Подозреваемый притворялся другим человеком.
По мере расследования дело об убийстве Анастасии Трофимовой становилось все более запутанным. Оказалось, что Френсис Кауфман — не настоящие имя и фамилия подозреваемого. Во время обысков в его доме полиция нашла второй паспорт — на личность Рексала Форда. Этот документ оказался настоящим.
Как сообщает Corriere Dellla Serra, в 2019 году Форд (Кауфман) буквально создал себе новую личность. Представляясь новым именем, он выдавал себя за известного кинорежиссера, рассылал свои сценарии продюсерам и даже получил рекомендацию от известной в Англии консалтинговой фирмы Peacock Film Finance. Благодаря этой рекомендации Форд (Кауфман) в дальнейшем заключил с продюсерской компанией контракт на три миллиона евро для съемки фильма.
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