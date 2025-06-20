Создал вторую личность: кто убил россиянку и ее 11-месячную дочь в Риме

Убитой оказалась 28-летняя россиянка Анастасия Трофимова. В расправе заподозрили сожителя женщины и отца ее 11-месячной дочери — американца Фрэнсиса Кауфмана. Очевидцы рассказали, что за несколько дней до гибели Трофимовой видели, как женщина стояла на улице с ребенком на руках, а пьяный любовник дергал ее за руки и куда-то вел. Затем мужчину видели, когда он был уже без Трофимовой. Кроме того, за пару дней до трагедии Кауфман пожаловался другу, что возлюбленная ушла от него «к богатому бывшему».