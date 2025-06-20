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Mash Gor: в минэкономразвития Северной Осетии пришли с обысками

В министерстве экономического развития Северной Осетии правоохранительные органы провели обыски. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor.

Обыски прошли в республиканской структуре.

В министерстве экономического развития Северной Осетии правоохранительные органы провели обыски. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor.

«Предварительно, правоохранители нагрянули в ведомство с проверкой. Их интересует, как в министерстве распоряжались грантами, которые в 2023—2024 годах выделял комитет по туризму», — передает канал.

В УМВД России по Северной Осетии направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову предъявляли обвинение в растрате 180 миллионов рублей. Следственный комитет проводил проверку.