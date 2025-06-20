Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке ВСУ.
Вооруженные формирования Украины атаковали два муниципальных образования, расположенных на территории Белгородской области. О происшествии проинформировал руководитель региона Вячеслав Гладков.
«Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков у себя в telegram-канале.
По предварительным данным, под обстрел попали четыре населенных пункта, при этом жертв и пострадавших зафиксировано не было. В результате атаки отмечены случаи повреждения имущества: в селе Нижнее Березово-Второе был поврежден легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке пострадали оконные конструкции в трех частных домах.
В населенном пункте Лозовое в результате применения FPV-дронов полностью уничтожен один частный дом, выбиты окна в двух хозяйственных постройках, а также нанесен ущерб кровлям и фасадам зданий. Кроме того, в поселке Октябрьский вследствие взрыва беспилотного летательного аппарата были повреждены ограждения частного домовладения.