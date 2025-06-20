Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

По предварительным данным, под обстрел попали четыре населенных пункта, при этом жертв и пострадавших зафиксировано не было. В результате атаки отмечены случаи повреждения имущества: в селе Нижнее Березово-Второе был поврежден легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке пострадали оконные конструкции в трех частных домах.