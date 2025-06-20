Mash: россияне с детьми попросили эвакуации по воздуху из Тель-Авива

Однако, отмечают россияне, за последние несколько дней обстановка резко ухудшилась. Израильский защитный купол не перехватывает около половины выпущенных по стране ракет. Это вызывает серьезные опасения за безопасность, особенно у тех, кто путешествует с детьми и не может долго находиться в условиях постоянной угрозы.