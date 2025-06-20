Mash: россияне с детьми попросили эвакуации по воздуху из Тель-Авива

Россияне заявляют, что наземный маршрут через соседнюю страну дети не смогут выдержать.
Туристы из РФ, находящиеся в Тель-Авиве, обратились с просьбой об авиационной эвакуации из Израиля. Группа застрявших граждан готовит коллективное обращение в российское посольство, поскольку из-за закрытого воздушного пространства они не могут улететь домой. По их словам, наземный маршрут слишком сложен для семей с детьми.
«Российские туристы просят эвакуировать их по воздуху из Тель-Авива. Люди не могут покинуть Израиль — пятичасовой путь на автобусе до Египта по жаре не выдержать с ребенком, а небо по-прежнему закрыто», — со ссылкой на жалобы обеспокоенных россиян пишет telegram-канал Mash.
Люди рассказывают, что в самом начале обострения вооруженного конфликта оставались относительно спокойными. Сирены звучали не чаще одного раза в неделю, системы ПВО работали эффективно, а ситуация казалась контролируемой.
Однако, отмечают россияне, за последние несколько дней обстановка резко ухудшилась. Израильский защитный купол не перехватывает около половины выпущенных по стране ракет. Это вызывает серьезные опасения за безопасность, особенно у тех, кто путешествует с детьми и не может долго находиться в условиях постоянной угрозы.
URA.RU уже писало, что посольство России в Тель-Авиве открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан. По данным ведомства, в стране могут находиться до 1 000 российских туристов. Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов считает, что враждующие стороны на грани от перехода через «красную линию». Пробитие «железного купола» Израиля тому яркое доказательство, заявил он в интервью «Царьграду».