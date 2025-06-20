Волгоградец убил 21-летнего друга перед свадьбой на глазах у его невесты

В Волгограде задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве друга на глазах у его невесты, сообщил Telegram-канал регионального СК.
По версии следствия, 21-летний парень со своей будущей супругой встретились с их общим другом, чтобы вручить приглашение на свадьбу. После этого компания решила отметить событие в сауне.
Во время вечеринки друзья серьезно поссорились. Один из них вытащил нож и ударил оппонента. Прибывшие на место медики не успели спасти жениха.
На опубликованных кадрах слышно, как невеста погибшего кричит врачам: «Спасите его».
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня. Спустя четыре дня невеста написала в соцсетях трогательное послание погибшему возлюбленному.
«Мне тебя безумно не хватает. Я очень сильно тебя люблю. Прости меня, если что-то было не так. Я буду всегда помнить и любить тебя до конца своих дней», — написала девушка.
Невеста также пообещала, что достойно воспитает их общего сына. Судя по фото на ее странице в соцсетях, ребенку еще нет года.
СК возбудил уголовное дело об убийстве.
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