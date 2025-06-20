Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук начала говорить

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая травмы в Дубае, начала общаться. Об этом сообщила её мать Анна в интервью для aif.ru.

Источник: Life.ru

По её словам, девушка сейчас находится в медицинском учреждении.

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора», — рассказала она.

Другие детали о состоянии дочери Анна не раскрыла.

Напомним, что в Дубае продолжается расследование нападения на украинку Марию Ковальчук, которую обнаружили на дороге с множественными переломами. Первоначальные версии случившегося обрастают новыми подробностями. Согласно данным полиции, девушка, работавшая в эскорте, незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где получила травмы, упав с большой высоты. Однако родные и близкие Марии не согласны с этой версией. Для оплаты лечения девушки было собрано уже более 10 миллионов рублей, она перенесла восемь операций.