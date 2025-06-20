Покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук начала говорить

Напомним, что в Дубае продолжается расследование нападения на украинку Марию Ковальчук, которую обнаружили на дороге с множественными переломами. Первоначальные версии случившегося обрастают новыми подробностями. Согласно данным полиции, девушка, работавшая в эскорте, незаконно проникла на территорию охраняемой стройплощадки, где получила травмы, упав с большой высоты. Однако родные и близкие Марии не согласны с этой версией. Для оплаты лечения девушки было собрано уже более 10 миллионов рублей, она перенесла восемь операций.