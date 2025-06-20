Белорусская пенсионерка организовала дома порно-студию и вела «горячие» стримы

Пенсионерка из Витебска (Белоруссия) организовала дома вебкам-студию и вела «горячие» стримы. Теперь 56-летней женщине грозит от 2 до 4 лет тюрьмы за съемку порно и вебкам-стримы из дома. Об этом пишут СМИ.