Белорусская пенсионерка организовала дома порно-студию и вела «горячие» стримы

Пенсионерка из Витебска (Белоруссия) организовала дома вебкам-студию и вела «горячие» стримы. Теперь 56-летней женщине грозит от 2 до 4 лет тюрьмы за съемку порно и вебкам-стримы из дома. Об этом пишут СМИ.
Выяснилось, что трансляции на платных платформах пенсионерка вела с 2023 года. Она показывала свои прелести за токены и продавала платный контент.
На ее видео в соцсетях наткнулись сотрудники милиции, после чего оперативники нагрянули домой к бабушке с обыском: камеры и компьютеры изъяли, счета заблокировали.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области правоохранительные органы пресекли деятельность двух граждан, занимавшихся нелегальным распространением материалов порнографического характера в одной из социальных сетей.