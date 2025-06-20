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Белорусская пенсионерка организовала дома порно-студию и вела «горячие» стримы

Пенсионерка из Витебска (Белоруссия) организовала дома вебкам-студию и вела «горячие» стримы.

Пенсионерка из Витебска (Белоруссия) организовала дома вебкам-студию и вела «горячие» стримы. Теперь 56-летней женщине грозит от 2 до 4 лет тюрьмы за съемку порно и вебкам-стримы из дома. Об этом пишут СМИ.

Выяснилось, что трансляции на платных платформах пенсионерка вела с 2023 года. Она показывала свои прелести за токены и продавала платный контент.

На ее видео в соцсетях наткнулись сотрудники милиции, после чего оперативники нагрянули домой к бабушке с обыском: камеры и компьютеры изъяли, счета заблокировали.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области правоохранительные органы пресекли деятельность двух граждан, занимавшихся нелегальным распространением материалов порнографического характера в одной из социальных сетей.