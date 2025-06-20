Директору и совладельцу «Торпедо» предъявили обвинение в подкупе судьи на 1 млн

В Москве раскрыта схема подкупа судей футбольных матчей ФК «Торпедо». Видео © Telegram/Ирина Волк.
Подозреваемые действовали в составе организованной группы с марта по май 2025 года. Они предлагали главному судье матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения, превышающие 1 миллион рублей, за выполнение определённых действий. К ним относились обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперников и удаление игроков противника.
Предполагается, что таким образом злоумышленники пытались повлиять на исход как минимум трёх матчей, в которых этот арбитр был назначен. Подозреваемые были задержаны при участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. В ходе обысков в их жилых и офисных помещениях в Москве и Подмосковье были изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие значение для дела.
Им предъявлены обвинения по трём статьям части 2 статьи 184 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
Ранее Life.ru писал, что два бывших игрока подмосковной «Коломны» получили пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности за организацию договорного матча. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение, согласно которому вратарь Никита Мерзлюк и защитник Кадыргали Симбаев, ранее выступавшие за «Коломну», навсегда отстранены от любой связанной с футболом деятельности.