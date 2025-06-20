Директору и совладельцу «Торпедо» предъявили обвинение в подкупе судьи на 1 млн

Предполагается, что таким образом злоумышленники пытались повлиять на исход как минимум трёх матчей, в которых этот арбитр был назначен. Подозреваемые были задержаны при участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. В ходе обысков в их жилых и офисных помещениях в Москве и Подмосковье были изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие значение для дела.