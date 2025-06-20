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Украинский БПЛА ранил супружескую пару в Белгородской области

Глава Белгородской области проинформировал о ранении супружеской пары в результате удара украинского беспилотника.

Глава Белгородской области проинформировал о ранении супружеской пары в результате удара украинского беспилотника. Мужчина и женщина, находившиеся в салоне автомобиля, получили минно-взрывные ранения и баротравмы, после чего были госпитализированы.

В Борисовском районе, на трассе между Новоалександровкой и Становым, легковой автомобиль стал целью атаки беспилотника противника. Семейная пара, находившаяся в машине, получила ранения. С минно-взрывными травмами и баротравмой они были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи скорая помощь перевезет их в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что машина полностью сгорела.

В течение последних 24 часов вооруженные силы Украины нанесли удары по дюжине муниципальных образований в Белгородской области. Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении семи вражеских дронов над территорией региона.

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