Пушков: беженцы уничтожат Запад при смене режима в Иране

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что американские спецслужбы располагают информацией о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако, по его словам, на данный момент планы по его ликвидации отсутствуют. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен наносить удары по мирным жителям и американским военным, но отметил, что его терпение «близко к пределу».