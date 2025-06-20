Пушков: беженцы уничтожат Запад при смене режима в Иране

Пушков раскритиковал политику Запада в отношении Ирана.
Попытки западных стран добиться смены власти в Иране приведут к тяжелым последствиям для всей Европы, заявил 20 июня сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его мнению, подобная политика уже продемонстрировала деструктивные результаты в других государствах Ближнего Востока.
«Курс Запада на “смены режима”… породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. Теперь планируют смену режима в Иране. Словно не понимают, что в итоге это приведет к чудовищной дестабилизации… и уничтожат сам Запад», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что американские спецслужбы располагают информацией о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако, по его словам, на данный момент планы по его ликвидации отсутствуют. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен наносить удары по мирным жителям и американским военным, но отметил, что его терпение «близко к пределу».
Израиль осуществил авиаудары по территории Ирана, целью которых стали объекты, связанные с ядерной программой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что государство переживает один из ключевых этапов своей истории. Воздушное пространство над всей территорией Израиля было закрыто.