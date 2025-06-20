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СМИ: Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

Принадлежащая телеведущему Леониду Якубовичу бильярдная компания «Барсков и Ко» проиграла дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Принадлежащая телеведущему Леониду Якубовичу бильярдная компания «Барсков и Ко» проиграла дело по иску о неосновательном обогащении. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его данным, дело рассматривал Арбитражный суд Калининградской области. Истец обратился в инстанцию из-за нарушения условий договора об аренде недвижимости. Компания Якубовича проиграла дело и теперь обязана выплатить 219 тысяч рублей, следует из публикации.

Бильярдная мануфактура «Барсков и Ко» была основана в 2005 году в городе Гвардейске Калининградской области. Якубович владеет 24 процентами компании. В первые годы предприятие успешно развивалось — ведущий программы «Поля чудес» активно способствовал продвижению. Однако со временем бизнес стал убыточным, что привело к серьезным финансовым проблемам.