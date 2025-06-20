СМИ: Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

Бильярдная мануфактура «Барсков и Ко» была основана в 2005 году в городе Гвардейске Калининградской области. Якубович владеет 24 процентами компании. В первые годы предприятие успешно развивалось — ведущий программы «Поля чудес» активно способствовал продвижению. Однако со временем бизнес стал убыточным, что привело к серьезным финансовым проблемам.