Зеленский озаботился Сумами на фоне слов Путина о взятии города

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о возможности взятия города Сумы и сообщил, что глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от восьми до 12 километров. При этом российский лидер подчеркнул, что задачи брать Сумы под контроль у ВС РФ нет.