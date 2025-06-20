Четверо мужчин похитили россиянку по просьбе ее бывшей подруги

В Ростове-на-Дону четверо мужчин похитили 61-летнюю женщину по заданию ее бывшей подруги, организатор и исполнители похищения предстанут перед судом, сообщил Telegram-канал СК по региону.
По версии следствия, 44-летняя женщина из-за обиды на свою подругу подговорила двоих мужчин совершить похищение. Те, в свою очередь, привлекли еще двоих мужчин. Их возраст варьируется от 24 до 37 лет.
Злоумышленники посадили бывшую подругу зачинщицы в автомобиль, отвезли в хозяйственную постройку и пристегнули наручниками к железной кровати.
«Обвиняемые действовали по заранее разработанному плану: для конспирации они использовали рации, а номера автомобиля заклеили скотчем. Однако уже через сутки их противоправные действия были пресечены правоохранительными органами», — добавили в СК.
Сейчас уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
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