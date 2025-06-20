Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине

«В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», — написал он в телеграм-канале.
Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они были доставлены в Борисовскую ЦРБ, а после оказания первой помощи перенаправлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль полностью сгорел.
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